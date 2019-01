Il CIO “agile”

Le organizzazioni richiedono leadership che rendano l’agile un successo: obiettivi, governance e collaborazione che offra nuove funzionalità, abiliti nuovi prodotti e servizi, promuova l’efficienza e la qualità del flusso di lavoro, risolvendo il debito tecnico sperimentando nuove tecnologie.

La domanda è: cosa dovrebbe fare il CIO come leader e spesso come sponsor delle pratiche agili all’interno dell’organizzazione? In che modo il CIO abilita il processo agile a fare di più che a portare a termine il lavoro, ma a raggiungere una nuova cultura e mentalità tra leader aziendali, tecnologi, esperti di marketing, esperti di dati e partner?

Ci sono quattro comportamenti che i CIO possono promuovere e per guidare una trasformazione agile.

Fare domande che guidino la collaborazione su business, tecnologia e dati

Il primo inizia ponendo delle domande fondamentali sul progetto: chi, perché, come e se le stesse rispondano a nuove strategie, requisiti e priorità. Se, per esempio, viene chiesto di sviluppare una nuova applicazione mobile per un team field service, la domanda preliminare potrebbe riguardare chi siano gli utenti finali primari, in che modo l’applicazione ne trarrà beneficio e perché lo sponsor ritiene che l’applicazione avrà un impatto sulle operazioni complessive. Perché l’applicazione renderà più semplice per il team di field service il loro lavoro? I nuovi dati raccolti dal campo possono generare vantaggi competitivi?

Sfidare lo status quo

In culture che resistono al cambiamento e agli incentivi organizzativi, specialmente i leader di lungo periodo, possono essere disincentivati ​​a correre dei rischi. Questo è il motivo per cui i CIO devono dare l’esempio ricordando ai leader e alle persone di tutta l’organizzazione che innovazione, trasformazione e risultati derivano da persone che trovano opportunità completamente nuove che potrebbero interrompere le cose oggi. La digital transformation non aspetta più nessuno, e richiede figure che abbiano capacità di visione, innovazione e analisi.

Guidare il pensiero iterativo

Il CIO dovrebbe considerare l’aggiunta di capacità e funzioni di gestione e proprietà dei prodotti alle proprie organizzazioni. I product manager applicano il pensiero strategico a quali mercati, utenti e valori dei clienti l’azienda dovrebbe avere come target prodotti o servizi nuovi o incrementali. Definiscono strategia e visioni e comunicano chi, perché, come e se un prodotto e un investimento possano fornire risultati. Comprendono e guidano le loro domande per definire meglio prodotti minimamente validi, portare nuove funzionalità agli utenti più veloci e progettare meccanismi di feedback per acquisire dati e approfondimenti per guidare le priorità di miglioramento. Ecco che questa modalità potrebbe essere utile ai CIO per definire i fondamentali dell’agile.

I CIO dovrebbero guidare l’esplorazione e la revisione delle partnership

I CIO dovrebbero collaborare con i loro leader aziendali nello sviluppo di un ecosistema di partner e tecnologie che guidino le esigenze attuali e future. Questo non è un processo di approvvigionamento né è un processo di due-diligence del venditore poiché entrambi presuppongono requisiti e uno o più fornitori sono già in considerazione. Questa è un’esplorazione e i CIO innovativi e orientati alla digitalizzazione sono i meglio attrezzati per definire e gestire questo viaggio. Così da avere i giusti supporti senza trascurare le risorse interne.

Queste sono pratiche, responsabilità e cambiamenti mentali che avvengono tutti prima e al di fuori dei team che praticano un’esecuzione agile. È questa partnership con il business che può cambiare agilmente in modo tattico per portare a termine le cose verso una strategia che è allineata alle opportunità dei clienti e alla trasformazione del business.