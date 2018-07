Il CRM per Sales e Marketing

Le “vedette” del business i team sales and marketing necessitano di un supporto per svolgere al meglio i loro compiti di lead generation e vendita. Quale tool migliore di un CRM smart, agile e connesso col mondo digitale? Il tool più adatto è sicuramente Microsoft Dynamics 365 che unendo le funzionalità di un ERP e un CRM all in one garantisce performance di altissimo livello e una gestione più accurata di tutti i processi.

Secondo Gartner, il 75% dei sales manager afferma che l’utilizzo di un CRM aiuta a guidare e aumentare le vendite e i sistemi CRM migliorano la fidelizzazione del cliente del 27%.

Ecco alcuni plus:

Migliore qualificazione delle lead sia per il marketing che per le vendite

I CRM come Dynamics 365 offrono piena trasparenza su chi stia navigando sul sito web aziendale e cosa abbia attirato la sua attenzione. Questo diventa un aspetto essenziale per i team sales e marketing per rafforzare strategicamente gli strumenti di lead generation: dove personalizzare, in che modo, come approcciarsi, a seconda dello strumento utilizzato, al cliente. Questo è il tipo di informazioni dettagliate e in tempo reale che rendono il lavoro di un sales manager molto più semplice.

Migliore allineamento dei team sales e marketing

Alla fine del mese, entrambe le squadre di sales e marketing hanno un obiettivo da raggiungere. Pertanto, quando entrambi i team hanno visibilità sugli obiettivi e sulle metriche degli altri, possono facilmente valutare i progressi di ogni team, identificare potenziali problemi e suggerire idee di forte impatto. Grazie alla condivisione dei dati all’interno di Dynamics 365, i due team di sales e marketing possono pensare di collaborare e creare strategie comuni, creare report in Power BI e raggiungere in maniera più semplice l’obiettivo, avvantaggiando l’azienda e aumentando la ROI.

Supporto al team sales per la pipeline

Con la visibilità fornita da Dynamics 365, il sales team avrà una pipeline di vendita facile da usare che consenta loro di dare la priorità a determinate lead in modo da entrare in contatto subito con le opportunità più importanti e potenzialmente proficue per l’azienda. Come ulteriore supporto Dynamics 365, offre l’opportunità di creare avvisi quando una lead diventa più interessante e può anche automatizzare le e-mail di follow-up, in modo da mostrare sempre la massima efficienza e continuità al potenziale cliente. I sistemi organizzativi, incluso il lead scoring, risparmiano anche il tempo speso per passare al setaccio le informazioni sulle lead e consentono al sales team di dare la priorità alle migliori opportunità.

Il reporting a ciclo chiuso consente ai marketer di migliorare le campagne

“Chiusura del ciclo” significa che il sales team riporterà al marketing, grazie anche al supporto di Dynamics 365, lo sviluppo delle lead, aiutandolo a comprendere quali strategie e canali abbiano funzionato meglio. I marketer possono facilmente vedere l’efficacia delle loro campagne e la conquista di nuovi clienti, ogni volta che un sales manager aggiunge un cliente nel database della soluzione. Grazie al supporto di Dynamics 365 il team marketing saprà riconoscere il nuovo cliente e preparargli la giusta campagna, la pagina o un canale specifici, migliorando l’effort e la performance. La mappatura delle attività di marketing negli eventi di vendita è fondamentale per migliorare la campagna.

