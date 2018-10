Il deep learning per il business

L’AI si occupa fondamentalmente di imparare a svolgere compiti che in genere richiedono l’intelligenza umana. Comprende il machine learning, in cui le macchine possono imparare dall’esperienza e acquisire competenze senza il coinvolgimento umano. Il deep learning è un sottoinsieme del machine learning in cui le reti neurali artificiali, gli algoritmi ispirati al cervello umano, apprendono da grandi quantità di dati e ogni volta modificano le loro modalità per migliorare il risultato.

La quantità di dati che vengono generati ogni giorno è sconcertante, attualmente stimata a 2,6 milioni di byte, ed è la risorsa che rende possibile il deep learning. Oltre a una maggiore creazione di dati, gli algoritmi di deep learning traggono vantaggio dalla maggiore potenza di calcolo disponibile oggi e dalla proliferazione dell’intelligenza artificiale (AI).

Ecco alcuni dei compiti che il deep learning supporta oggi e l’elenco continuerà a crescere man mano che gli algoritmi continueranno ad apprendere tramite l’infusione di dati.

Assistenti virtuali

Gli assistenti virtuali dei fornitori di servizi online utilizzano il deep learning per aiutare a capire il linguaggio che gli umani usano quando interagiscono con loro. Chat e robot di servizio che forniscono assistenza clienti a molte aziende sono in grado di rispondere in modo intelligente e utile a un numero sempre maggiore di domande uditive e di testo grazie al deep learning.

Traduzioni

In modo simile, gli algoritmi di deep learning possono tradurre automaticamente le differenti lingue del mondo. Questo è un supporto reale ed immediato per viaggiatori, e anche professionisti che necessitino di fugare qualche dubbio nell’immediato.

Automotive e droni

Il modo in cui un veicolo autonomo comprende le realtà della strada e come rispondere a loro se si tratta di un segnale di stop, di una palla in strada o di un altro veicolo è attraverso algoritmi di deep learning. Più dati ricevono gli algoritmi, meglio sono in grado di agire come quelli umani nella loro elaborazione delle informazioni, sapendo che un segnale di stop coperto di neve è ancora un segnale di stop.

Riconoscimento facciale

Il deep learning viene utilizzato per il riconoscimento facciale non solo per scopi di sicurezza, ma per etichettare le persone sui post di Facebook e potremmo essere in grado di pagare gli articoli in un negozio semplicemente usando i nostri visi nel prossimo futuro. Le sfide per gli algoritmi di deep learning per il riconoscimento facciale sono sapere che la persona rimane la medesima nonostante cambi di pettinature, barba o se l’immagine presa è scadente a causa di una cattiva illuminazione o di un’ostruzione.

Medicina e prodotti farmaceutici

Dalle diagnosi di malattie e tumori a farmaci personalizzati creati appositamente per il genoma di un individuo, il deep learning in campo medico ha l’attenzione di molte delle più grandi aziende farmaceutiche e mediche.