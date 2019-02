InsideMHT– Gennaio ‘19

Microsoft Ignite

Il convegno dedicato al lato tecnico approda nella capitale meneghina per due giorni di training, networking e confronto sulle soluzioni più innovative del mondo di casa Redmond: sviluppatori e professionisti IT incontreranno gli esperti Microsoft per migliorare le proprie competenze e scoprire le ultime tecnologie. L’evento, che prevede oltre 100 sessioni di approfondimento e workshop e che coinvolgerà più di 350 esperti a livello globale, permetterà ai partecipanti di ottenere utili insight e best practice sul futuro di AI, Cloud, Big Data, Business Intelligence e altro ancora, per scoprire come avvalersi delle nuove tecnologie per esplorare nuovi ambiti di sviluppo.

Gli specialisti IT potranno creare un percorso di formazione personalizzato, scegliendo i moduli e i workshop più adatti alle proprie esigenze e selezionando il proprio livello di competenza, per migliorare la conoscenza dei tool utilizzati quotidianamente, perfezionare la propria expertise e far crescere il proprio business. Attendiamo di scoprire tutte le novità dai nostri colleghi!