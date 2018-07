InsideMHT– Luglio ‘18

Microsoft Inspire: la settimana del partner network

Dal 16 al 19 luglio a Las Vegas è andato in scena Microsoft Inspire, la settimana dedicata al Partner Network di Casa Redmond, system integrator, distributori informatica, sviluppatori, service provider. Purtroppo, l’MHTeam non ha potuto partecipare causa numerosi impegni, ma abbiamo ricevuto delle notizie di prima mano.

Casa Redmond ha annunciato importanti innovazioni, tra cui una versione gratuita di Teams, l’hub per il lavoro in team di Office 365 che integra persone, contenuti e strumenti per rendere i team coinvolti ed efficaci, nuove funzionalità intelligenti di streaming per eventi, la soluzione Workplace Analytics per la collaborazione e molto altro. Inoltre, Microsoft ha annunciato nuove tecnologie per il cloud, nuove app e tool di analisi dei dati, tra cui Azure Data Box Disk, Azure Virtual WAN, Azure Firewall.

Nel terzo trimestre i ricavi di Azure sono aumentati del 93%, un incremento in gran parte dovuto all’attività dei partner, raccontano da Microsoft. Grazie al supporto capillare sul territorio, si è reso possibile il raggiungimento di questo risultato. I partner Microsoft più coinvolti, come MHT, fanno davvero la differenza sugli obiettivi strategici di business. Pronti per le prossime novità!