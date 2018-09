InsideMHT– Settembre ‘18

Microsoft Partner Day

Il 4 ottobre tutti i Microsoft Partner italiani si riuniranno nella nuova Microsoft House per dare vita al Microsoft Partner Day. L’evento è interno e su invito, ed MHT è pronta a partecipare con il proprio importante contributo. Sarà una giornata dedicata al confronto, al business networking e alla condivisione sulle future prospettive di soluzione e business. Qual è l’attuale situazione del mercato? Quali sono i programmi per le nuove attività di marketing, licensing etc?

Speriamo nel prossimo numero di poter condividere qualche informazione in più.