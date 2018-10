Inventory management e ERP

Un sistema di inventory management traccia gli acquisti, tiene il conteggio delle merci, delle scorte disponibili e riordina le forniture quando i livelli si abbassano. Sistemi di inventory management più sofisticati possono tracciare la posizione degli stock e prevedere persino il momento ottimale per ordinare nuovamente i materiali di consumo, attingendo a una varietà di dati, tra cui vendite passate e previsioni del tempo.

Un sistema che sia in grado di gestire questa complessità è Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, che unisce non solo le funzionalità ERP ma anche quelle CRM, fornendo il miglior supporto possibile all’intera organizzazione.

Un sistema di inventory management è perfettamente integrato in Dynamics 365 for Finance and Operations ed è in grado di prendere gli ordini dai clienti, fatturarli, gestire gli ordini con i fornitori, pagarli, pagare il personale e creare report relativi alle attività dell’azienda.

Se l’attività acquista e vende beni materiali, l’inventory management può fornire una panoramica essenziale delle operazioni, oltre al semplice monitoraggio di ciò che è stato acquistato e di quello che è stato venduto. Un buon sistema di inventory management, come in Dynamics 365 for Finance and Operations, può avvantaggiare l’attività assicurando una warehouse management nella gestione delle scorte, degli ordini e della logistica.

La scansione dei codici a barre è un’attività all’ordine del giorno, anche nel punto vendita, consentendo a Dynamics 365 for Finance and Operations di aggiornare automaticamente i livelli di stock dal punto vendita. L’elaborazione dei tag RFID porta le cose al livello successivo, consentendo di tracciare non solo quale prodotto, ma quale istanza di un prodotto, sia stato spedito o venduto. Dynamics 365 for Finance and Operations è in grado di generare report sulle variazioni di inventario o sulla previsione di domanda stagionale, consentendo di ordinare materie prime e pianificare la produzione per massimizzare le vendite. Può inoltre automatizzare elementi della tua attività, riordinando automaticamente quando i livelli di scorte scarseggiano – particolarmente utile per la vendita irregolare di articoli a cui non si presta molta attenzione – e generando ordini di acquisto e fatture.

Dynamics 365 for Finance and Operations farà previsioni su quanto velocemente lo stock andrà fuori porta, e quanto tempo ci vorrà per ottenere nuovi stock, in base ai dati sulle prestazioni passate, come le vendite recenti, le prestazioni stagionali delle vendite e quanto tempo impiegano tipicamente i fornitori a consegnare. Questo è possibile anche grazie all’integrazione nativa con Power BI, la soluzione dedicata alla business intelligence, per redigere report e gestire i dati all’interno della stessa organizzazione, dalla quantità alla qualità.

Grazie alla più recente integrazione con le tecnologie AI e IoT, la soluzione Dynamics 365 for Finance and Operations, consente di rendere la gestione dell’inventory management sempre più puntuale e precisa in base alle esigenze specifiche dell’organizzazione.

