IoT e cloud: a supporto delle PaaS

L’IoT è diventato uno strumento chiave per le PaaS (platform as a service) in cloud, in particolar modo, per le imprese del settore Manufacturing, Healthcare e Automotive.

Ecco alcuni IoT trend importanti nello sviluppo trasversale del business

I dati sono il principale driver per le distribuzioni IoT

I clienti stanno adottando l’IoT basato su cloud grazie all’importante supporto dei servizi di piattaforma dati che completano i servizi IoT principali. L’ingestione, la trasformazione, l’archiviazione, l’elaborazione, l’analisi e l’integrazione dei dati con i database di terze parti sono le funzionalità chiave di queste piattaforme di dati. Questa perfetta integrazione tra la gestione dei dispositivi e le piattaforme di dati rende i servizi IoT del cloud attraenti per le imprese.

Lo sviluppo della soluzione IoT si sta facendo complesso

L’adozione dell’IoT sta vivendo un’enorme crescita, così come la complessità che comporta la progettazione e l’implementazione di queste soluzioni. Ciò che è iniziato come un semplice servizio di gestione e connettività dei dispositivi si è trasformato in una raccolta di servizi che ne aumenta la complessità. Come altri servizi cloud, l’IoT sta sperimentando la frammentazione e l’espansione dei servizi, che ha aumentato il tempo e i costi di distribuzione di una soluzione connessa nel cloud. La maggior parte delle soluzioni IoT aziendali coinvolge un system integrator o un partner di soluzioni, la più interessante è Microsoft Dynamics 365 che raccoglie le potenzialità di un cloud potente e l’integrazione con l’IoT stesso, garantendo una gestione a 360° del business, risolvendo le tematiche di frammentazione presente in altre soluzioni.

L’edge computing è il prossimo step per l’IoT

L’Edge computing è progettato per risolvere i problemi di gestione di enormi volumi di dati. I clienti distribuiscono un dispositivo periferico che funge da intermediario tra i dispositivi a valle e il cloud. Questi dispositivi sono gestiti centralmente dal piano di controllo IoT del cloud, riducendo il volume dei dati d’interese, rendendoli da quantitativi a qualitativi. Edge computing è senza dubbio la prossima grande novità in campo IoT.

La cybersecurity e la data integrity sono la chiave per l’adozione di IoT PaaS

I clienti adottano l’IoT basato sul cloud principalmente per la cybersecurity e la data integrity. Dal provisioning e all’autenticazione dei dispositivi sicuri per rilevare le vulnerabilità nei dispositivi connessi, IoT PaaS è una piattaforma sicura. Grazie a Dynamics 365 for Finance and Operations la gestione di standard e requisiti per prodotti che hanno rigide norme da rispettare, diventa smart e agile. Azure estende i servizi cloud alla cybersecurity e alla data integrity delle piattaforme di dati all’IoT.

L’integrazione con Machine Learning e AI fornisce aggiunto all’IoT

Come la maggior parte degli altri carichi di lavoro, l’IoT trarrà enormi vantaggi dall’integrazione del machine learning e dell’AI. Grazie all’integrazione di queste tecnologie in Dynamics 365 for Finance and Operations è possibile fornire la predictive maintenance delle apparecchiature connesse, limitando i guasti imprevisti e impedendo alla supply chain di fermarsi. In Dynamics 365 la linea tra le PaaS di dati tradizionali e le piattaforme di machine learning si annulla, facendo in modo di sfruttare al meglio le soluzioni IoT.

