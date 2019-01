L’AI che accelera il Manufacturing

Anche per il 2019 l’intelligenza artificiale (AI) si qualifica come fattore abilitante per il business e, in particolare, per il Manufacturing.

L’AI aiuta i produttori a collegare direttamente la domanda dei clienti e le attività del sales team alla supply chain.

Le previsioni di vendita tradizionali non sono necessariamente il miglior input per la pianificazione della produzione. L’AI offre ai sales manager l’intelligenza che i team di pianificazione della produzione possono contare per soddisfare esattamente la domanda. Le aziende manifatturiere possono prendere decisioni basate sui dati nella pianificazione della domanda, portando più accuratamente le previsioni sul volume delle vendite nell’equazione e nella creazione di un algoritmo a supporto del machine learning.

App di autoapprendimento per ERP intelligente

L’applicazione Microsoft Dynamics 365 si basa su algoritmi di machine learning per analizzare la probabilità di tassi di chiusura delle vendite. L’app utilizza modelli di vendita effettivi, pianificati e predittivi per identificare i fattori chiave che influenzano le chiusure degli ordini di vendita, visualizzando le correlazioni nei grafici colorati, grazie all’integrazione con PowerBI,la funzione dedicata alla business intelligence, che diventa “più intelligente” nel tempo, offrendo risultati sempre più accurati. Il futuro dell’ERP sta utilizzando tecnologie intelligenti come questa per identificare interruzioni del ciclo di conversione del contante prima che si verifichino. Nel corso del tempo, i sales manager possono riqualificare il modello con nuovi set di dati per creare versioni aggiornate con una precisione potenzialmente maggiore.

I Manufacturer considerano l’AI come fattore abilitante

Recenti ricerche IDC hanno previsto che oltre il 60% dei 2.000 produttori globali si affideranno all’AI per guidare la digital transformation attraverso le catene di approvvigionamento entro il 2024 per un aumento della produttività di oltre il 20%. I modelli predittivi aiutano le persone in ogni reparto a ottenere la lungimiranza nella parte che hanno aiutato l’azienda a raggiungere gli obiettivi generali di fatturato e margine. Le informazioni sono disponibili nel sistema ERP per tutti i dipartimenti da utilizzare. La supply chain è aggiornabile sia a livello di modelli che di produzione: la gestione dello storico diventa smart e consultabile facilmente.

L’intelligenza artificiale guida l’agilità aziendale

L’AI promette di fare molto di più che chiudere il divario tra offerta e domanda. Può liberare la forza lavoro da attività di routine come il data mining, la registrazione del tempo, la ricerca di budget e budget di benchmarking. Ciò significa che i team possono concentrarsi su compiti di valore più elevato che dipendono dalle abilità uniche per gli esseri umani, come fare chiamate di giudizio e stringere relazioni.

Una collaborazione con una società come MHT è l’attore ideale per realizzare al meglio la digital transformation e implementare Dynamics 365 in base alle esigenze specifiche del cliente. Il Manufacturing è un settore di nostra expertise, da cui ci muoviamo in più di 20 anni.