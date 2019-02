L’AI per le HR che fa la differenza

Il settore delle HR sembrerebbe essere quello che meno coinvolto nella digital transformation, e meno incline ad una trasformazione tecnologica radicale. In realtà, non è esattamente così. Con l’aumento della produzione di volumi di dati, con una job research che richiede sempre più immediatezza, e un talent management in continua espansione, le HR stanno trasformando i loro processi e implementando nuove soluzioni in un’ottica digitale e tecnologica. Questa disponibilità dei dati e la tendenza generale verso decisioni basate su dati e analisi nelle organizzazioni, impostano il tono per l’utilizzo delle HR di Advanced Analytics e AI.

L’utilizzo da parte delle HR di Advanced Analytics è superiore del 14% rispetto all’utilizzo nel settore Finance. Il settore HR e Finance stanno collaborando sempre di più sulla gestione dei Big Data e degli Analytics, cosa positiva se un’azienda si preoccupa dei costi e del valore finanziario delle proprie persone. Sebbene le HR utilizzino ampiamente analitica avanzata e altre tecnologie, deve ancora lavorare su “prendere decisioni fondate su dati affidabili”, “comprendere facilmente i risultati e le implicazioni delle analisi” e “accedere alle informazioni dagli altri dipartimenti”.

Microsoft Dynamics 365 for Talent è il modulo della soluzione di casa Redmond dedicato alle HR: grazie alla sua integrazione con AI, Analytics e strumenti di business intelligence, oltre che con LinkedIn è il supporto perfetto per una digitalizzazione dei processi di selezione, gestione del talento e HR management in generale. Grazie alla modularità e all’omnicanalità della soluzione che si integra perfettamente anche con il modulo Dynamics 365 for Finance and Operations, l’intera azienda potrà usufruire dei benefici strategici ed operativi: dal Finance alle HR, fino alla supply chain e alla logistica.

I campi più utilizzati dell’AI dalle HR sembrerebbero essere, in termini di applicazioni, (prima scelta in una lista) “identificare il talento” (25%), “modellare la nostra pipeline di talenti” (22%) “prevedere reclute ad alto rendimento” (18%) e “individuazione dei candidati più adatti con analisi del curriculum” (15%). Queste si trovano ad essere principalmente, applicazioni di machine learning. A ciò si aggiungono gli applicativi di AI relativi ai chatbot, che in questo momento occupano il 7% di interesse all’interno delle HR.

Lo sviluppo delle HR è diventato un imperativo e una necessità per fare in modo che le risorse possano essere gestite e valorizzate al meglio in azienda. Una soluzione come Dynamics 365 consente una gestione a 360° di processi e strategie, ed unitamente ad un approccio consulenziale come quello di MHT, la digital transformation diventa una realtà, non solo virtuale.