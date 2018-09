Lead management in Microsoft Dynamics 365

Il Lead Nurturing è un momento estremamente importante nel processo di vendita, e il sales team deve essere in grado di farlo nel modo più efficiente possibile. Lead nurturing non si limita solo all’invio di e-mail e all’aggiornamento dei lead negli elenchi di posta elettronica relativi ai prodotti e servizi. Ci sono migliaia di aziende che inviano migliaia di e-mail al giorno e il potenziale cliente non ha il tempo di esaminarle tutte. La parola chiave diventa “differenziazione”.

Le vendite B2B implicano in genere un ciclo di vendita molto più lungo, quindi anche se le e-mail sono in grado di acquisire una buona quantità di lead, i destinatari potrebbero non essere pronti per una decisione di acquisto nel breve termine. Ecco perché il sales team ha bisogno di uno strumento di supporto come Microsoft Dynamics 365 for Sales.

Ecco alcuni suggerimenti per migliorare l’approccio al lead management utilizzando Dynamics 365.

Dividere i lead in ​​segmenti

Dividere i lead in diversi segmenti in base a dati demografici specifici, dati aziendali o altri dati ha molto senso. Aiuta a capire i gruppi di clienti distinti in modo da poter sviluppare approcci di marketing più precisi per ogni cliente. Ciò consente di utilizzare le risorse di marketing in modo più efficiente. Con Dynamics 365, questo processo diventa molto più semplice. È possibile tenere traccia dei lead durante tutto il processo di vendita e aggiornare il loro status da lead a close, con la barra dei processi. La barra dei processi evidenzia la fase in cui si trova la trattativa in ​​modo da sapere a che punto sia e quali siano i next steps.

Omnichannel

Le e-mail non sono l’unico mezzo per promuovere una campagna e guadagnarsi dei nuovi lead. Grazie al modulo Dynamics 365 for Marketing è possibile raccogliere i dati dei clienti, o delle lead, targetizzarli e definire la strategia e il canale di comunicazione più efficace. In questo modo, è possibile comprendere quale canale e quanto sia efficace ed adatto per il segmento di acquirenti di prodotti / target e incorporare i canali prioritari nei processi di crescita dei lead.

Creare campagne pertinenti

Alcuni segmenti di lead potrebbero richiedere interazioni semplici che coinvolgono e-mail e telefonate, mentre altri un processo molto più completo che coinvolga diverse interazioni e follow-up di persona. E’ meglio, quindi, incorporare i canali prioritari per il segmento nel percorso dell’acquirente per renderlo più efficace e significativo. Creare campagne automatizzate utilizzando una semplice interfaccia di trascinamento della selezione all’interno di Microsoft Dynamics CRM per i messaggi generalizzati, ma anche campagne complesse con percorsi unici che variano in base all’interazione dei contatti con i messaggi loro inviati.

Aggiornare e integrare i nuovi approfondimenti

Il percorso del potenziale lead è un dialogo bidirezionale e non solo un’opportunità per condividere la propria offerta. Quindi, è più efficace usare una combinazione di pagine di destinazione di marketing, contenuti controllati, brevi sondaggi, richieste di feedback via e-mail aperte, per saperne di più sulla prospettiva, i loro interessi, l’industria, il ruolo, le sfide e così via. Assicurarsi, inoltre, di dare seguito alle richieste, chiarimenti, feedback in modo tempestivo.

Per saperne di più su Microsoft Dynamics 365 for Sales contattaci e seguici sui nostri social