L’IoT accelera il Manufacturing

L’Industrial Internet of Things sta rivoluzionando ogni settore, in particolar modo, il Manufacturing. I manufacturer hanno investito molto in attrezzature interconnesse per creare fabbriche intelligenti e gli investimenti dovrebbero continuare a crescere. Uno studio indica che entro il 2020 i produttori investiranno 70 miliardi di dollari nella tecnologia e nelle soluzioni IoT, un netto aumento di $ 29 miliardi rispetto al 2015. Entro i prossimi due anni, la base installata di dispositivi IoT manifatturieri supererà 923 milioni.

La corsa globale per acquisire più dati è incentrata sulla crescente spinta verso il miglioramento dell’efficienza produttiva. E quella gara è solo all’inizio. Diamo un’occhiata a dove e come questi dispositivi sono distribuiti e quale direzione stanno intraprendendo.

Production floor

I dispositivi IoT sono stati incorporati nella maggior parte delle nuove apparecchiature. E mentre tutti coloro che hanno lavorato nel settore manifatturiero hanno un’esposizione all’acquisizione dati OEM per macchina, i vantaggi di disporre di apparecchiature realmente interconnesse lavorano insieme per migliorare l’efficienza all’interno della fabbrica in diversi modi:

Connettività: grazie a Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations , la soluzione perfetta per il Manufacturing è possibile offrire ai manager e al personale operativo la visibilità sulle operazioni di produzione in tempo reale, consentendo loro di spostare risorse umane e non, nel momento giusto per i cambi di gestione e per consentire un controllo efficiente della supply chain . La connettività consente di programmare la manutenzione ( predictive maintenance ) delle macchine senza interrompere la catena produttiva, riducendo di nuovo o eliminando i tempi di inattività e la necessità di visite di assistenza.

Automation : Dynamics 365 for Finance and Operations automatizza i processi decisionali e connette i dati di produzione, così che l'intero processo venga portato sotto un unico ombrello di dati e il processo decisionale su viene automatizzato. Grazie all'integrazione con PowerBI vengono connesse sia le aree di produzione sia le aree funzionali precedentemente in un'unica entità, lontana da dati lenti, inefficienti e manchevoli. Ciò rappresenta un importante cambiamento nel modo in cui gli ambienti di produzione operano e consente una maggiore efficienza e utilizzo delle risorse rispetto a quanto precedentemente disponibile.

Data Integrity: Dynamics 365 for Finance and Operations è di supporto anche nella fase di progettazione o di sviluppo del prodotto, in cui l'analisi dei dati di qualità può aiutare a giustificare l'aggiustamento nella formulazione o progettazione del prodotto per sostenere un gap qualitativo rilevato nel tempo su diverse serie di lotti. Per i prodotti più complessi, l'analisi è avanzata al punto che è possibile utilizzare il concetto di "digital twins", un processo in cui è possibile una rappresentazione virtuale del prodotto lungo l'intero ciclo di vita per consentire modifiche e migliorare il processo decisionale. A seconda del prodotto, l'input del cliente può essere programmato direttamente in diverse iterazioni o regolazioni del prodotto. Oltre a ciò, l'impostazione di parametri e norme direttamente durante il processo produttivo, consente l'elaborazione di manufatti che rispettino tutte le condizioni e leggi imposte dalle normative.

