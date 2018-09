L’IoT per rimodellare l’Industry e la business strategy

L’Internet of Things (IoT) è diventato uno degli agenti di cambiamento del business, una realtà per le aziende di tutti i tipi e dimensioni.

A mano a mano che le cose diventano più connesse, ecco quattro tendenze che stanno ridisegnando il settore IoT.

Facilità di implementazione

Qualche tempo fa implementare l’IoT era complicato e costoso. La sicurezza era inesistente. E dal punto di vista del business, il ROI era un rischio azzardato. Quindi, mentre c’erano molti discorsi sull’IoT, l’azione era limitata. La tecnologia si è evoluta a tal punto che negli ultimi 12-18 mesi, si è assistito a una transizione nel mercato IoT da possibilità di implementazione a società all’avanguardia che hanno soluzioni redditizie sul mercato. I costi sono diminuiti, la sicurezza è migliorata, i case study che dimostrano il ROI abbondano e i livelli generali di competenze nel settore si sono notevolmente ampliati. Il che significa anche che l’accettazione generale e il buy-in dell’IoT tra i CIO sono più diffusi.

Ripensare i modelli di business

Le aziende stanno modificando e aumentando i loro modelli di business sulla base delle nuove possibilità offerte dall’IoT. I l’IoT è utilizzato per analizzare i comportamenti dei clienti, ottimizzare il layout del e personalizzare le promozioni. Inoltre, il supporto dei modelli di business in evoluzione è l’emergere di acceleratori di soluzioni di prima classe allineati all’industria, alimentati dagli sforzi di Microsoft. Poiché Microsoft si concentra sulla fornitura degli elementi costitutivi che le aziende devono immettere sul mercato più rapidamente, hanno anche costituito un programma di accelerazione della soluzione per acceleratori di soluzioni di terze parti. Questo programma è progettato per aiutare l’ecosistema dei partner a creare soluzioni IoT su vasta scala, il tutto riducendo al minimo i rischi e riducendo le barriere all’ingresso. Questo non solo consente alle aziende di dedicare tempo, denaro e risorse umane allo sviluppo della parte della soluzione a cui tengono veramente, ma aiuta anche a ridurre i costi e il time to market.

IoT a servizio della cybersecurity

Le aziende sono molto più consapevoli dei rischi che le lacune di cybersecurity pongono nelle loro soluzioni e sono molto più accurate nel controllare la qualità delle soluzioni di sicurezza e le affermazioni fatte dai creatori di soluzioni. Fondamentale la sicurezza end-to-end, dal dispositivo, alla connessione, al cloud.

Soluzioni end-to-end

Negli ultimi cinque anni, il mercato IoT ha visto un cambiamento. Mentre prima la maggior parte delle soluzioni era platform-as-a-service (PaaS), ora invece si nota l’aumento di soluzioni software-as-a-service (SaaS) e l’emergere di soluzioni end-to-end. Questo passaggio ai modelli di abbonamento è una grande tendenza che interessa i modelli di business attuali per diversi motivi. Il primo è che ora le aziende possono concentrarsi sull’aspetto del servizio rispetto all’aspetto del dispositivo. Utilizzando i dati generati dal dispositivo abilitato a IoT, possono fornire informazioni preziose e accedere a una piattaforma che consente di creare la propria attività e prendere decisioni future in modo più efficace. Nel prossimo anno, possiamo aspettarci di vedere un minor numero di PaaS, più SaaS e la disponibilità generale di soluzioni integrate end-to-end con hardware, servizi e funzionalità di distribuzione assemblati insieme. Queste soluzioni più complete stanno contribuendo ad aumentare l’accessibilità e la scalabilità dell’IoT, consentendo alle aziende di acquistare soluzioni end-to-end complete e distribuire immediatamente rispetto a mesi dedicati all’implementazione e alla personalizzazione. Tutto sommato, questo si traduce in una minore complessità, un minor tempo di valutazione, costi sostanzialmente inferiori e spesso persino zero costi iniziali. Questa dinamica sarà una componente chiave della vera scala e dell’integrazione di IoT.