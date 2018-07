Lo Smart Manufacturing accelera il decision making

La maggior parte dei dirigenti della C-suite pensa che il processo di decision making possa essere migliore e più veloce, in quanto dipendente direttamente da loro, dai leader. Nelle organizzazioni tradizionali, le domande salgono alla catena del comando e le decisioni scendono, un processo faticosamente lento. Lo smart manufacturing sta sfidando questo approccio, così come ha ribaltato altre strategie e tattiche commerciali convenzionali. Grazie alla rapidità di diffusione dei dati interessanti per l’azienda, le decisioni vengono prese in maniera più efficace e più capillare.

Questo significa che i membri della C-suite devono affrontare la nuova sfida di creare un’organizzazione supportata dalla tecnologia che distribuisca il processo di decision making. Un valido supporto per attuare questo cambio strategico è lo smart manufacturing, che aiuta il processo decisionale e strategico grazie a due caratteristiche:

È trasversale. I leader nell’adozione dello smart manufacturing saranno quelli che sfruttano le tecnologie per appiattire le gerarchie – nell’organizzazione e nello stack tecnologico dell’impianto – rendendo i dati più ampiamente disponibili in modo che le decisioni possano essere prese al livello più vicino al processo su cui hanno un impatto.

I dirigenti che pianificano una strategia di produzione intelligente dovrebbero cercare modi per “democratizzare” i dati. Dovrebbero utilizzare le tecnologie intelligenti per, ad esempio, eliminare relazioni e riunioni in cui le decisioni sono tradizionalmente prese. Invece, dovrebbero utilizzare tecnologie intelligenti che rendono disponibili i dati appropriati tramite dashboard in tempo reale a coloro che ne hanno bisogno, quando ne hanno bisogno.

In Microsoft Dynamics 365 grazie alle tecnologie di supporto e condivisione dati, sia a livello documentale con SharePoint, sia come business intelligence, con Power BI, questa radicale trasformazione strategica diviene possibile.

È orientato alle persone. Lo smart manufacturing serve ad aiutare le persone a fare meglio il proprio lavoro – il che spesso significa prendere decisioni migliori più velocemente. Per i leader, ciò significa costruire processi in cui l’automazione fa il lavoro che sa fare meglio, mentre aiuta le persone a lavorare nel modo migliore. Si può dare a due gruppi di persone serie identiche di attrezzature e strategie identiche e la differenza sarà nel modo in cui le persone si adattano e usano la tecnologia. Qualsiasi azienda può acquistare la tecnologia, quindi da sola non è un produttore di differenza. Ciò significa che l’elemento critico per una trasformazione di successo della produzione intelligente sono le persone – aiutandole ad adattarsi all’affluenza della tecnologia, costruendo processi che forniscono i dati di cui hanno bisogno quando ne hanno bisogno e consentendo loro di prendere decisioni migliori e più informate più velocemente.

Per saperne di più contattaci e seguici sui nostri social