Manufacturing 4.0: tutti gli strumenti della digital transformation

Il Manufacturing è il settore che più sta beneficiando degli effetti della digital transformation: la combinazione di AI, robot avanzati, additive manufacturing e Internet of Things (IoT) stanno contribuendo allo sviluppo dell’Industry 4.0. La maggior parte delle aziende manifatturiere, l’80%, si aspetta di vedere gli effetti positivi delle iniziative AI, con un previsto aumento delle entrate del 22,6% e una riduzione del 17,6% dei costi.

Infatti, i produttori stanno già utilizzando tecnologie di AI e di machine learning per ridurre i tempi di fermo delle apparecchiature, individuare difetti di produzione, migliorare la supply chain e abbreviare i tempi di progettazione.

Le richieste dei clienti stanno diventando sempre più complesse e stringenti, e la comunicazione attraverso i social media amplifica l’impatto di qualsiasi interruzione, costringendo i clienti a richiedere maggiore affidabilità e minori tempi di fermo. Per affrontare questo problema Per affrontare questo tema l’AI e il machine learning sono impiegati in maniera trasversale dai servizi forniti ai propri clienti, come la manutenzione delle turbine e dei motori a reazione fino alla progettazione e quindi i processi interni, come le operazioni del centro dati e le HR.

L’utilizzo del machine learning e dei digital twins (gemelli digitali) che forniscono una rappresentazione virtuale di un macchinario, come una turbina eolica o un raggruppamento, come un parco eolico o vengono utilizzati per rappresentare una catena di montaggio, un’intera fabbrica o un processo di approvvigionamento, diventano indispensabili per modellare le prestazioni, prevedere i guasti e consentire una rapida verifica dei potenziali miglioramenti. Un altro vantaggio dei digital twins di ogni pezzo di equipaggiamento, sistema o processo è quello di sfruttare l’additive manufacturing, il 3D printing per creare parti personalizzate, invece di dover fare affidamento su pezzi di ricambio fabbricati in blocco, su linee di assemblaggio tradizionali.

La predictive maintenance è un’altra parte fondamentale del Manufacturing 4.0: migliorata delle apparecchiature industriali consentirà di ridurre del 10% i costi di manutenzione annuale, fino a una riduzione del 20% dei tempi di fermo e del 25% dei costi di ispezione. Soprattutto consente di non fermare gli impianti, se non con tempi programmati, riducendo anche i rischi di guasti dell’impianto.

Tutte queste tecnologie integrate in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations la soluzione ERP e CRM all in one per gestire tutti i processi più importanti, e per avere dati aggiornati real time. La tecnologia avanzata di Casa Redmond integra anche Power BI la soluzione di business intelligence per reportistica, Big Data adattabile per ogni esigenza e business.

