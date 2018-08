Manufacturing: ERP batte MES

La maggior parte dei responsabili di produzione comprende e apprezza il ruolo cruciale del software ERP (Enterprise Resource Planning), una soluzione come Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations diventa il tool ideale a supporto del Manufacturing e di tutto il processo produttivo dalla linea alla logistica. Tuttavia, alcuni utilizzano ancora dei sistemi di Manufacturing Execution Systems (MES) – come tecnologia intermedia tra le apparecchiature di automazione dei processi a livello di impianto e il software ERP – è un processo molto più difficile da definire e, di conseguenza, è in fase di revisione e di sostituzione da molti produttori.

Dynamics 365 for Finance and Operations traccia e documenta la trasformazione delle materie prime in prodotti finiti, fornendo informazioni per aiutare i responsabili delle decisioni aziendali a comprendere le condizioni in tempo reale nei loro impianti. Aiuta le organizzazioni a ottimizzare i processi di impianto e consente il controllo di input, personale, macchine e servizi di supporto, tutto questo in una soluzione unica ed integrata, a differenza dei più obsoleti MES.

La maggior parte delle necessità proprie del Manufacturing può essere soddisfatta da Dynamics 365 for Finance and Operations. La funzionalità ERP fornisce una tracciabilità profonda per gli input attraverso strumenti di gestione della qualità per il warehouse inventory management. Il personale viene gestito attraverso la funzionalità del modulo Talent e dalle HR, mentre i servizi di supporto esterni all’organizzazione vengono gestiti tramite strumenti di gestione dei contratti integrati.

I documenti relativi a queste diverse discipline sono gestiti dalla funzionalità di gestione dei documenti nativi che consente di allegare qualsiasi documento (che si tratti di un rapporto sui test materiali o di addestramento del personale) agli ordini di lavoro, agli ordini di negozio, agli ordini dei clienti o ai progetti della produzione.

Il MES, anche se strutturato dal manufacturer stesso, per renderlo più tailor made sulle proprie esigenze, rimane sempre un progetto più consulenziale che effettivamente strategico ed operativo insieme come Dynamics 365 for Finance and Operations. Questo perché il MES raccoglie i dati in un flusso continuo, mentre la soluzione ERP le raccoglie in maniera qualitativa, in forma aggregata sotto forma di input, output, transazioni di materiali e tempi delle macchine.

In sintesi, una soluzione ERP che integri anche le funzioni CRM all in one come Dynamics 365 for Finance and Operations garantisce che il flusso di dati e di processi diventi agile e produca qualità per ogni area dell’azienda. I processi e le decisioni strategiche possono fare affidamento su dati prodotti e analizzati real time.

