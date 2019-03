Marketing automation e CRM per il business

Il Marketing, con un mercato in continua evoluzione è chiamato ad affrontare sfide sempre nuove in tempi sempre più brevi. Ecco perché è utile e fondamentale riuscire ad automatizzare delle funzionalità di lavoro, per permettere al team di concentrarsi su operazioni più strategiche. Ecco quattro modi in cui è possibile beneficiare del giusto marketing automation e della soluzione Microsoft Dynamics 365 for Marketing.

Gestione attività

Sia per gestire le attività quotidiane o rispondere più rapidamente alle e-mail, il marketing automation e il Dynamics 365 for Marketing svolgono un ruolo chiave. Una dashboard interattiva rende le attività della giornata organizzate e più semplici da svolgere. Un componente di gestione delle attività all’interno del software consente agli utenti di assegnare compiti ai dipendenti con pochi semplici passaggi. E’ possibile tenere traccia di ciò che accade con tali attività utilizzando il monitoraggio automatico. Ciò consente di creare e assegnare un’attività, e di ricevere una notifica ogni volta che il lavoro viene modificato/ultimato o necessita di significative variazioni.

Time management

Oltre alla funzione di gestione delle attività generali dell’azienda o di uno specifico progetto, c’è una funzione dedicata al time saving. Le attività verranno visualizzate nella dashboard e sarà possibile personalizzare i promemoria in base alle proprie esigenze. Alcune delle attività possono essere automatizzate e continuative, permettendo uno strategico risparmio di tempo. Integrandosi perfettamente con tutte le piattaforme social (Facebook, LinkedIn, Twitter etc) e molte altre piattaforme utili, Dynamics 365 for Marketing, permette di controllare tutte le campagne, le e-mail, i social da un’unica dashboard, senza dover accedere alla specifica piattaforma di riferimento.

Migliorare il customer service

La gestione del customer service è uno dei pilastri per il successo di un servizio. Il valore del cliente non può essere sottovalutato. Dynamics 365 for Marketing permette attraverso l’automazione di gestire le richieste più semplici, per permettere agli operatori di dedicarsi a quelle più complesse. Ciò garantisce un risparmio economico, di tempo e aumenta la qualità del servizio stesso.

Aumentare le vendite

In un mercato molto competitivo è essenziale utilizzare il marketing e Dynamics 365 for Marketing per qualificare e collegare i potenziali al Sales Team. Quando un flusso di potenziali clienti viene incanalato direttamente dagli account di social media al reparto appropriato, al Sales Team verranno mostrati i lead in una dashboard specifica, consentendo loro di ottenere un vantaggio sulla conversione.