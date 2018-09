MHT acquisisce la GOLD ISV competency

MHT, Microsoft digital innovation partner da oltre 20 anni acquisisce la GOLD Independent Software Vendor (ISV) competency, confermando la propria expertise nella creazione di app su soluzioni Microsoft.

Per ottenere il risultato della Microsoft Gold ISV, MHT ha dimostrato il proprio livello di competenza tecnologica, di disporre di un team di professionisti certificati Microsoft, di aver inviato referenze a prova del costante commitment per la customer satisfaction.

La presenza dell’interfaccia SO99AXi per Dynamics 365 sul marketplace Microsoft Appsource ha permesso l’ottenimento di questa competence.

SO99AXi è un’interfaccia standard tra Microsoft Dynamics 365 for Operations e SO99 +, uno strumento innovativo sviluppato da Toolsgroup per Demand Planning, Inventory Optimization e Distribution Requirements Planning (DRP). SO99AXi gestisce tutti i dati anagrafici articolo e cliente aggiungendo campi e informazioni in Dynamics 365 for Operations in modo così smart e semplice che i partner Microsoft che implementano Dynamics 365 for Operations possono liberamente impostare il sistema senza vincoli significativi dovuti all’interfaccia. Il nostro partner ToolsGroup è stato riconosciuto da Gartner, Inc. come leader nel Magic Quadrant, pubblicato di recente, per il sistema di registrazione della catena di fornitura (SOR).

“La competenza Gold ISV è frutto di un costante impegno del nostro team di professionisti e conferma la nostra expertise consulenziale e l’approfondita conoscenza dei prodotti Microsoft. Affianchiamo le imprese per far sì che possano essere sempre più competitive e agenti di cambiamento della digital transformation, consentendo loro tramite la stessa di migliorare processi e strategie”, ha dichiarato Stefano Pizzolato, MHT CSO “I vantaggi offerti dal nostro status di Gold Certified Partner ci consentiranno di continuare a migliorare le nostre soluzioni custom e gli add-on specifici basati su prodotti Microsoft, ottenendo numerosi vantaggi dal legame sempre più stretto con Casa Redmond”.

Complimenti a tutto l’MHTeam per questo favoloso risultato!