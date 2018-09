MHT raggiunge la SILVER Small and Midmarket Cloud Solution competency

A distanza di una settimana dal raggiungimento della GOLD ISV competency, MHT si qualifica top player e ottiene anche la Silver Small and Midmarket Cloud Solution competency, dimostrando le proprie capacità tecniche e la propria expertise nell’offrire soluzioni Office 365 per le piccole e medie imprese.

Questo riconoscimento conferma l’esperienza di MHT nella fornitura di servizi cloud di alta qualità basati su prodotti Microsoft e il suo totale impegno per raggiungere la massima customer satisfaction.

“Ottenendo questa Silver competency, come organizzazione abbiamo dimostrato la nostra expertise in specifiche aree tecnologiche, collocandoci nel 5% dei primi partner Microsoft in tutto il mondo”, ha affermato Stefano Pizzolato, MHT CSO. “Quando i clienti cercano un partner IT per affrontare le sfide aziendali proposte dalla digital transformation, scegliere un’azienda che faccia parte del Microsoft Partner Network e che abbia ottenuto numerosi achievement a prova del legame, è una mossa intelligente e strategica per ottenere importanti vantaggi in termini di maggiore supporto e competenza per il cliente stesso. Siamo professionisti altamente qualificati con accesso all’assistenza tecnica Microsoft e ai team di prodotto, così da poter essere agenti di cambiamento e supporto real time”

La competenza Small and Midmarket Cloud Solutions riconosce i partner che vendono e distribuiscono soluzioni cloud e ibride di Microsoft Office 365 a clienti di piccole e medie dimensioni, per implementare con successo strategie processi e nuovi modelli cloud based.

Ottenere un così importante achievement, per un fornitore leader di soluzioni tecnologiche come MHT, richiede referenze dei clienti per implementazioni di successo, un certo numero di professionisti altamente qualificati, e una profonda capacità di soddisfare le esigenze in continua evoluzione di clienti nell’attuale ambiente di business dinamico.

Congratulazioni a tutto l’MHTeam! Ad maiora!