Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations for Manufacturing

La tecnologia ha letteralmente cambiato l’attività produttiva fornendo maggiore efficienza e produttività. Tuttavia, nel campo della produzione aziendale il software ERP svolge un ruolo decisivo per rendere i processi e le strategie più accurate e più semplici.

Il settore del Manufacturing ha bisogno di una soluzione che possa supportare al meglio i processi produttivi, strategie e di people management.

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations è la soluzione che aiuta a determinare il processo di produzione giusto in base alle diverse esigenze, dando al processo di produzione un vantaggio unico. Esistono anche diversi moduli per i materiali, monitoraggio delle attività, etichettatura, monitoraggio dei prodotti, raccolta dei dati e altri processi.