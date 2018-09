Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations per il Manufacturing

La tecnologia ha letteralmente cambiato l’attività produttiva fornendo maggiore efficienza e produttività. Tuttavia, nel campo della produzione aziendale il software ERP svolge un ruolo decisivo per rendere i processi e le strategie più accurate e più semplici.

Il settore del Manufacturing ha bisogno di una soluzione che possa supportare al meglio i processi produttivi, strategie e di people management.

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations è il software che aiuta a determinare il processo di produzione giusto in base alle diverse esigenze, dando al processo di produzione un vantaggio unico. Esistono anche diversi moduli per i materiali, monitoraggio delle attività, etichettatura, monitoraggio dei prodotti, raccolta dei dati e altri processi. Ecco alcuni motivi per cui è utile nella produzione:

Inventory management per fornire informazioni precise per ridurre i costi generali e il warehouse management Pianificazione che può migliorare i rapporti con i clienti e la gestione del tempo di produzione. Le voci di processo automatico possono fornire crescita e aiuto nel lungo periodo. Gli aggiornamenti costanti con numeri precisi possono ridurre i costi amministrativi e i costi operativi. Il processo automatizzato offre maggiori profitti e migliori risultati per gli investimenti e consente inoltre di concentrarsi su processi importanti grazie al supporto di machine learning integrato le operazioni di routine sono sostenute artificialmente, così da permettere agli employee di dedicarsi a processi strategici e operativi di grande importanza. Dynamics 365 for Finance and Operations supporta e aiuta, inoltre a migliorare la gestione delle relazioni con i clienti, svolgendo anche un ruolo di CRM grazie alla funzionalità integrata pensata nella versione 365. Grazie all’integrazione con il modulo di Field Service, la gestione della customer relationship e di conseguenza del customer service diventa semplice e all in one. Ogni cliente ha un proprio storico, e grazie alla predictive maintenance, l’interruzione della catena produttiva è programmata e ad impatto praticamente zero sui costi, oltre ad abbattere il rischio di eventuali guasti.

In sostanza, Dynamics 365 for Finance and Operations consente di monitorare le attività che facilitano le transazioni interaziendali. La pianificazione del lavoro e dei materiali può essere effettuata in modo più efficiente.

Per saperne di più su Dynamics 365 for Finance and Operations contattaci e seguici sui nostri social