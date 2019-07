Microsoft Dynamics 365 for Sales & Marketing

L’interazione e la collaborazione tra i team di Marketing e Sales è la chiave per sbloccare il vero potenziale delle operazioni aziendali. Uno stretto rapporto di collaborazione garantisce che gli sforzi di marketing stiano generando lead qualificati che attraversino le fasi della pipeline di vendita per convertirsi e generare entrate.

Una soluzione come Microsoft Dynamics 365, include i moduli Dynamics for Marketing e Dynamics for Sales perfettamente integrati sia nella suite, sia tra loro garantendo una gestione univoca strategica ed operativa per l’intera azienda.