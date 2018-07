Microsoft Dynamics 365 lo smart ERP

Nel 2017, l’81% delle organizzazioni implementava il software ERP o completava l’implementazione, per rimanere competitivi sul mercato.

Gli ERP obsoleti, possono avere un effetto negativo, sono piuttosto rigidi e richiedono una riorganizzazione dell’intero flusso di lavoro per adattarsi al software. Questo rende la personalizzazione complicata poiché ogni azienda ha la sua logica unica e questa logica deve essere flessibile e adattabile.

Il passaggio a nuove tecnologie è massacrante per i fornitori di ERP di vecchia generazione. Spesso, mettono molto impegno nel supporto e nella manutenzione delle vecchie versioni dei loro prodotti e non sono pronti a risistemare il software per adattarlo al nuovo regno digitale.

Grazie a un ERP come Microsoft Dynamics 365, il problema dell’obsolescenza viene dimenticato. La piattaforma in cloud rende gli update e gli upgrade molto più semplici, e grazie ad un supporto consulenziali di esperti come l’MHTeam, anche le soluzioni custom, risultano più indolori.

I vantaggi più evidenti di Dynamics 365 sono sicuramente

Piattaforma cloud based . Le soluzioni basate su cloud aiutano a risparmiare su personale e hardware IT Rende il software ERP più accessibile anche per il settore delle PMI. Consente inoltre l’accesso al sistema per qualsiasi dipendente da qualsiasi dispositivo, essendo concepita come omnicanale . Tali soluzioni sono facilmente scalabili in caso di crescita dell’azienda.

. Le soluzioni basate su aiutano a risparmiare su personale e hardware Rende il software più accessibile anche per il settore delle PMI. Consente inoltre l’accesso al sistema per qualsiasi dipendente da qualsiasi dispositivo, essendo concepita come . Tali soluzioni sono facilmente scalabili in caso di crescita dell’azienda. Integrazione con IoT . Con l’ IoT , il lavoro dei dispositivi viene totalmente o parzialmente automatizzato tramite la connessione Internet. Garantisce una migliore interazione tra i dispositivi. Tutti i dati sono accessibili senza sforzo da qualsiasi settore aziendale. Migliora la comunicazione e accelera il processo decisionale.

. Con l’ , il lavoro dei dispositivi viene totalmente o parzialmente automatizzato tramite la connessione Internet. Garantisce una migliore interazione tra i dispositivi. Tutti i dati sono accessibili senza sforzo da qualsiasi settore aziendale. Migliora la comunicazione e accelera il processo decisionale. Big Data e consolidamento dei database . Con la crescente quantità di dati e la sua importante influenza sulle prestazioni aziendali, è funzionale che tutti i dati aziendali siano consolidati in un unico database, disponibile per tutti gli utenti e di facile accesso e analisi.

e consolidamento dei . Con la crescente quantità di dati e la sua importante influenza sulle prestazioni aziendali, è funzionale che tutti i dati aziendali siano consolidati in un unico database, disponibile per tutti gli utenti e di facile accesso e analisi. Integrazione con AI. L’intelligenza artificiale aumenta l’elaborazione dei big data e l’analisi predittiva. Aiuta a ottimizzare il flusso di lavoro attraverso l’analisi di come i membri dell’organizzazione interagiscono l’uno con l’altro su base giornaliera. Può anche essere utilizzato per monitorare le prestazioni dei dipendenti e l’assistenza digitale.

