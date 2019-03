Microsoft Dynamics 365: più AI e Data Insights

La release di aprile porterà molte novità per la soluzione Microsoft Dynamics 365: funzionalità potenziate di intelligenza artificiale (AI) e Data Insights per gli utenti.

Gli aggiornamenti AI di aprile includeranno Dynamics 365 Customer Insights, che offrirà agli utenti da personale non tecnico agli analisti e ai Data Scientist una più profonda comprensione dei clienti e di cosa necessitino per personalizzare le esperienze, fidelizzare i clienti e aumentare la customer satisfaction.

Dynamics 365 Customer Insights sarà impiegato per utilizzare le funzionalità AI dell’applicazione per unificare i dati degli ospiti su database, generare informazioni utili, coinvolgere gli ospiti e offrire esperienze personalizzate attraverso messaggi di marketing, offerte fedeltà.

Un’altra nuova funzionalità, Dynamics 365 Virtual Agent for Customer Service, consentirà alle aziende di creare e gestire agenti virtuali basati su AI in grado di risolvere problemi e richieste di routine per i clienti.

Con un’attenzione iniziale al customer service, le funzionalità future estenderanno le soluzioni di agenti virtuali su una vasta gamma di scenari di esperienza del cliente per automatizzare la risoluzione dei problemi. Questo nuovo servizio cloud, che viene lanciato in anteprima pubblica ad aprile, consente a chi è più vicino al cliente di creare, distribuire e gestire agenti virtuali che automatizzano le soluzioni ai problemi senza la necessità di competenze nel campo della scienza dei dati o di codifica.

In arrivo anche Dynamics 365 Fraud Protection, un nuovo prodotto antifrode basato su cloud per e-commerce che aiuta a ridurre i tentativi di frode, aumentare i tassi di accettazione bancaria per generare maggiori entrate e migliorare le esperienze di acquisto online per i clienti. La nuova funzionalità mira a ridurre drasticamente i tassi di perdita di frodi aumentando i tassi di falsi positivi e i tassi di accettazione bancaria, ha scritto. Sarà disponibile come anteprima pubblica nell’aprile 2019.

Le funzionalità di realtà mista sono anche previste per gli aggiornamenti di aprile, questa volta estendendole ai dispositivi mobili, in modo che le aziende possano sfruttare la tecnologia di realtà mista su dispositivi che già utilizzano.

Dynamics 365 Remote Assist arriverà in una versione di anteprima per estendere le funzionalità di Dynamics 365 Remote Assist ai dispositivi mobili, consentendo ai dipendenti di lavorare insieme da qualsiasi luogo e di potenziare i tecnici per risolvere i problemi più rapidamente.

Microsoft terrà un evento di lancio virtuale per le nuove funzionalità il 2 aprile.