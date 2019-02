Open Door– Gennaio ‘19

“Ma il format dell’MHT News è corretto? le info che ci ha dato sono: thun + gli entrati + gli usciti. 20 righe di e-mail non sarebbero state più opportune?”

Risponde il reparto Marketing MHT:

Il formato dell’MHT News può sempre essere migliorato, vi ringraziamo per i vostri suggerimenti. Se ci sono degli aspetti tecnici o informativi che ritenete opportuno integrare, siamo a vostra disposizione per confrontarci sulle vostre idee. Per facilitare la comunicazione interna abbiamo scelto un canale di questo tipo che vi permette di accedere alle informazioni in modo semplice, rispetto ad una comunicazione via mail che non è sempre la più efficace.

Grazie per la vostra collaborazione!

Non perdete l’opportunità di contattarci compilando il form anonimo