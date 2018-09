Open Door– Settembre’18

“Visto che la nostra capogruppo richiede giustamente un insieme di nuovo procedure e regole da seguire, non sarebbe più facile se queste fossero di dominio pubblico, e non fossimo nel 2018 costretti all’uso del passaparola alla macchinetta del caffè? Ovviamente le procedure sono troppe e difficilmente potrebbero essere tutte raccolte assieme al tempo 0. Quindi sarebbe sufficente che ogni volta che qualcuno segue una procedura o ne scopre gli effettivi passaggi, abbia una persona dedicata o uno spazio preparato in cui condividere con tutti la propria esperienza. Ovviamente questo spazio andrebbe pubblicizzzato nel modo più ambio e capillare possibile (se questo spazio esiste già, il fatto che io nn lo conosca forse vuol dire che non è stato pubblicizzato nel modo corretto)..”

Risponde Marco Terrin, CFO e HR Manager MHT

“L’assunzione di nuove procedure, come in ogni organizzazione, purtroppo non è un processo immediato e non sempre si riesce a tracciare una linea di comunicazione efficace.Ogni volta che una nuova procedura o un nuovo adeguamento è implementato in MHT, viene inviata una comunicazione di pubblicazione generale, con le indicazioni per seguirla al meglio.Come in ogni fase di transizione, ci possono essere dei piccoli intoppi o fraintendimenti, ma grazie alla collaborazione di tutti è possibile comprendere e conformarsi con le richieste.Un passo dopo l’altro possiamo fare in modo di raggiungere la migliore efficienza aziendale possibile. “

