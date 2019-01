Perché adottare una soluzione ERP per la Logistica?

La logistica è un settore che è composto da molte differenti parti, il che rende molto difficile tutta la gestione dei dati a livello manuale e diversi strumenti software non funzionano bene a causa della mancanza di integrazione. L’unica soluzione in grado di garantire il flusso di informazioni facilitato all’interno di un’organizzazione logistica è il software ERP.

Una gestione manuale, non unitaria a livello di software aumenterebbe solo la complessità di sistematizzazione di dati e processi, generando una confusione e una mancanza di fluidità che porterebbe a un aumento esponenziale della possibilità di errore e diminuzione della ROI.

Uno dei motivi che rende la Logistica un settore così complesso è l’influenza dei prezzi dei combustibili fossili, che ricade sul prezzo del movimento del trasporto.

L’inventory management (gestione delle scorte) è un altro costo significativo nella logistica. È quasi impossibile per un’organizzazione disporre di un centro di assistenza a breve distanza di guida da ogni utente finale. È anche impossibile mantenere una posizione centrale di stoccaggio che copra i bisogni di tutti i clienti in tutto il mondo. Pertanto, una gestione efficiente della logistica implica una determinazione precisa della quantità di spazio di cui si necessita inclusa la probabilità di eventuali imprevisti. Inoltre, è utile calcolare il tempo medio di consegna per ogni cliente per essere in grado di mantenere alta la customer satisfaction. Il mantenimento della contabilità di magazzino delle merci e la registrazione di merci danneggiate introduce ulteriori complessità e costi correlati nella logistica.

Come gestire al meglio tutta questa complessità? La soluzione Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations è perfettamente in grado di rispondere a tutte queste complessità sia nella versione standard, sia nelle versioni custom. L’integrazione con la BI (business intelligence) permette una gestione a 360° di tutti i dati aziendali, creando report, statistiche utili per i tempi di consegna, l’inventory e il warehouse management, oltre a creare modelli di report personalizzati e dati in tempo reale per prendere decisioni strategiche in movimento.

La gestione dei costi di transazione nella logistica include le attività relative al collocamento e all’accettazione di un ordine. E’ necessario gestire grandi quantità di dati durante l’emissione e la gestione delle fatture, organizzare le rotte di consegna, la risposta alle domande dei clienti, il follow-up dei clienti per i pagamenti e la verifica degli attuali progressi di tutte queste attività. Per stimare questi costi e definire i possibili modi per ridurli, qualsiasi azienda di logistica deve monitorare il flusso di lavoro a partire dall’arrivo di un ordine attraverso la catena di consegna e termina con il processo di fatturazione. Poiché i costi di transazione derivano da procedure eccessivamente complicate, la gestione di tutte queste informazioni è a malapena possibile senza un software ERP progettato correttamente.

Per affrontare tutte queste sfide e gestire i dipendenti in modo efficiente, ogni organizzazione logistica ha bisogno di una soluzione software affidabile. Dynamics 365 for Finance and Operations consente alla gestione aziendale di accedere a un’unica modalità operativa di tutti i processi correnti.

Dynamics 365 for Finance and Operations offre la possibilità di migliorare i processi aziendali non appena si verifichino cambiamenti, evitando errori costosi nella produzione. Inoltre, gli strumenti di tracciamento del progetto aiutano a definire i costi di ogni operazione, aumentano l’efficienza gestionale complessiva, ottimizzano il flusso di lavoro ed evitano le sottoperformance.

Grazie alla modularità di Dynamics 365 for Finance and Operations è possibile installare solo quei componenti che siano utili alla logistica, senza perdere una struttura olistica e sintetica che garantisca il perfetto funzionamento di tutta l’azienda.

Un ambiente aziendale in costante evoluzione crea la necessità di soluzioni di gestione flessibili. La logistica include decine di indicatori in continua evoluzione che, solo attraverso il monitoraggio, possono determinare il successo delle decisioni strategiche. Pertanto, la scalabilità della soluzione software di logistica prescelta può essere cruciale. Le soluzioni ERP personalizzate, inizialmente progettate in base alle esigenze aziendali di una determinata azienda, possono implementare funzionalità personalizzate e personalizzate per l’automazione efficiente dei processi aziendali. Noi di MHT ci occupiamo da sempre di migrazioni e implementazioni delle soluzioni Dynamics sia in versione standard sia in versione custom. Il passaggio è un momento delicato che richiede expertise tecnica e approccio strategico e consulenziale per soddisfare tutte le esigenze e specificità di ogni cliente.