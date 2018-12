Perché la “R” è il focus del CRM?

Nel mondo della digital transformation, il viaggio del cliente non è più una linea retta. Esercitare un controllo completo sui comportamenti del cliente è impossibile, ma tenere traccia di dati, scelte e comportamenti d’acquisto, e fare delle previsioni strategiche in merito è assolutamente possibile grazie a Microsoft Dynamics 365.

Dynamics 365 è il luogo in cui si trovano tutte le informazioni su clienti e lead, non solo fornisce informazioni approfondite su ciascun individuo, ma consente anche di vedere schemi più ampi nel comportamento dei clienti e di adattare il proprio approccio alle specifiche esigenze di ciascuno.

Di seguito, alcuni suggerimenti per l’utilizzo efficace del CRM per guidare in modo efficace il percorso del cliente.

Identificare i modelli nel comportamento del cliente

Mantenere record ben strutturati e precisi all’interno del CRM, aiuta nella gestione delle esigenze del cliente e nella costruzione di report, grazie all’integrazione con PowerBI, e analisi dedicate agli ambiti più strategici e interessanti per il cliente. dovrebbe avere tutti i dati sui tuoi attuali clienti. Utilizzando queste informazioni, è anche possibile creare un profilo composito per il cliente ideale, quindi uscire e indirizzare potenziali clienti simili.

Quali sono gli strumenti che più utilizza il cliente nelle sue ricerche? A quale CTA è più sensibile? Grazie al modulo Dynamics 365 for Marketing si può profilare il cliente, costruire campagne dedicate, monitorare i social network incrociando i dati.

Qualificare i lead

Una volta avuta una visione completa del cliente ideale, si può iniziare a confrontare quel profilo con i lead e le prospettive con un profilo più simile agli attuali clienti: i lead caldi. Coloro che non rientrano nel profilo della clientela abituale non sono potenziali lead sui quali valga la pena di investire più di tanto. È improbabile che si convertano mai, non importa quanto sia grande il prodotto o il servizio offerto. La coerenza è fondamentale, e grazie a Dynamics 365 è possibile assicurarsela: valutare tutti i lead con gli stessi criteri e stabilire un sistema di punti che unisca strategia ed operatività dell’attività per implementare strategie di successo. Dynamics 365 dispone di strumenti di valutazione del punteggio per pianificare in modo efficace il tempo e le campagne marketing verso i lead più interessanti.

Personalizzare i messaggi per i lead

Ogni cliente vuole sentirsi speciale ed unico. Ecco perché diviene molto importante segmentare correttamente lead e clienti per inviare sempre la campagna migliore e con un livello di personalizzazione il più alta possibile. La segmentazione diviene possibile grazie agli strumenti presenti in Dynamics 365 for Marketing che sono intuitivi, smart e acquisiscono i dati real time. La segmentazione dell’e-mail all’interno di Dynamics 365, è possibile raggruppare le persone in base al loro stage nel percorso del cliente o in merito a specifiche azioni intraprese o ai prodotti che hanno acquistato. È quindi possibile inviare messaggi mirati alle persone in questi gruppi, e tenere uno storico sempre aggiornato