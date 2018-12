Perché l’ERP trasforma il business?

I sistemi ERP sono costituiti da strumenti e applicazioni che aiutano tutti gli aspetti di un’organizzazione a integrarsi in un unico sistema informativo e aiutano la strategia e l’operatività. Ad esempio, il personale nel lato finanziario di un’azienda in diverse località può avere accesso alle stesse informazioni contemporaneamente alle esigenze di altri settori.

I sistemi ERP, come Microsoft Dynamics 365, connettono tutti gli aspetti di un’organizzazione in un unico sistema di informazioni completo a cui i dipendenti possono accedere da un’intera azienda. I leader aziendali e i proprietari che utilizzano un potente software ERP possono semplificare e automatizzare i difficili lavori di back-office. Aiuta anche il personale a diventare più produttivo nei compiti assegnati e ad accedere ai dati richiesti in tempo reale.

Tutte le informazioni sono presenti per l’utilizzo in tempo reale, così che i dipendenti possano prendere decisioni più rapide e informate. Utilizzando Dynamics 365 aspetti vitali del business come produzione, vendite, acquisti, marketing e risorse umane condividono una fonte unita di informazioni in tempo reale. I sistemi di pianificazione delle risorse aziendali fissano l’archiviazione, la raccolta e l’utilizzo dei dati aziendali. Un efficiente sistema ERP può aiutare a memorizzare e raccogliere dati in un luogo singolare da diversi aspetti come: HR, contabilità e finanza, gestione della produzione, warehouse management, gestione dell’inventario, eCommerce, POS, business intelligence, gestione della supply chain. Dynamics 365, inoltre, integra anche tutte le funzionalità CRM per agevolare anche la gestione di tutta quell’area dell’azienda.

Dynamics 365 è sviluppato più su un’architettura che, innovando, potrebbe progettare da zero per gestire le numerose sfide computazionali della transazione dei dati organizzativi globali minuto per minuto. Ecco alcuni tratti:

API aperte e micro-servizi per estensioni e integrazioni semplici I motori di intelligenza artificiale che costituiscono la base dei sistemi ERP, consentendo soluzioni intelligenti e predittive Computazione rapida in memoria che comprende la capacità di elaborare enormi volumi di dati in pochi secondi Modelli di dominio con regole adattabili e flessibili che controllano l’interazione dei moduli e gestiscono i flussi di lavoro Architettura dei dati unificata che elimina la necessità di singoli data warehouse e consente un facile accesso analitico per tutti gli utenti.

Gli utenti dei sistemi ERP hanno tradizionalmente perso molto tempo in operazioni pesanti e dispendiose in termini di risorse, come l’elaborazione delle transazioni in batch, gli audit periodici, il processo di richiesta di account. Quindi, i futuri utenti ERP dovranno utilizzare strumenti intelligenti aumentati. Esempi di tale utilizzo potrebbero essere i robot di AI che individuano transazioni che appaiono irregolari, che potrebbero interessare gli utenti, transazioni con valori errati, ecc.

Il robot AI aiuterà anche gli utenti a far crescere il loro prodotto. Imparando e monitorando l’utilizzo da parte degli utenti del software ERP, può facilmente regolare ciò che un utente vede sul proprio schermo per mostrare i propri comportamenti e le proprie preferenze e rendere semplici le attività quotidiane. Questo è il futuro dei sistemi ERP.