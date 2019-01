Perché Microsoft giocherà un ruolo fondamentale per le HR?

Nell’ultimo trimestre, le entrate di Microsoft sono aumentate del 19% a $ 29,1 miliardi e il reddito operativo è aumentato del 29% a $ 10 miliardi. Questa crescita si basa su molte cose, non ultimo l’enorme cambiamento nella cultura aziendale che porta a uno dei cicli di prodotto più innovativi della compagnia da anni. Oggi genera oltre 8 miliardi di dollari di entrate nel cloud e prodotti come Office 365, Microsoft Teams, LinkedIn e Dynamics stanno crescendo a tassi a due cifre.

Microsoft Teams, è un prodotto che reinventa il lavoro: è già utilizzato dall’87% di Fortune 100 ed è l’app in più rapida crescita nella storia dell’azienda, e Microsoft Modern Workplace sta diventando sempre più fondamentale per l’accelerazione del business. Microsoft Teams non fornisce solo messaggistica, ma trascrive e converte automaticamente video e audio, funge da piattaforma di riunione e sarà posizionato in sostituzione di Skype.

Microsoft continua a focalizzarsi sui settori in cui potrebbe fare la differenza. Uno di quelli su cui si sta applicando è quello delle HR. L’attenzione che Microsoft stessa pone alle proprie HR che si riflette con programmi di formazione, job rotation, e attenzione allo sviluppo delle risorse. Questo porta ad un’attenzione specifica al legame tra HR e technology.

Microsoft Dynamics, che comprende prodotti finanziari, ERP, CRM, produzione e altre applicazioni per i front-office, è superiore a $ 1,3 miliardi e cresciuto del 61% nell’anno fiscale 2018 di Microsoft. Le sue nuove versioni sono integrate con l’AI e utilizzate da società di grandi e medie dimensioni in tutto il mondo.

Grazie al modulo Dynamics 365 for Talent la gestione della selezione non è più un problema, ma avviene con processi smart e puntuali. Microsoft ha recentemente introdotto Microsoft Attract (ATS), Onboard (un innovativo strumento onboarding e onramp) e Core HR (Core HR è un sistema di registrazione dei dipendenti molto smart). Dynamics è strettamente integrato nella suite Microsoft 365, Microsoft Teams, Microsoft Graph (directory integrata e networking organizzativo), Workplace Analytics (il prodotto leader dell’azienda per analizzare il tuo quotidiano interazioni sul lavoro) e altri strumenti di Office sono integrati.

Microsoft non vendeva tradizionalmente alle HR, LinkedIn lo ha sempre fatto. LinkedIn, che ora ha più di 5 miliardi di dollari di attività in crescita al 38%, si sta espandendo rapidamente in quasi tutte le aree del panorama tecnologico delle HR. LinkedIn Recruiter è diventato uno strumento standard per quasi tutti i professionisti dell’acquisizione di talenti. LinkedIn Learning ha oltre 14.000 clienti aziendali e cresce a tassi a due cifre. È solo una questione di tempo prima che i team di vendita avviino prodotti di cross-selling in cui gli strumenti di Dynamics e gli strumenti di LinkedIn iniziano a riunirsi. LinkedIn ha già annunciato profonde integrazioni in Office per la programmazione dei candidati e la generazione del curriculum.

Ecco perché per noi di MHT, è sempre più importante l’attenzione che si rivolge ai prodotti dedicati alle HR. Le risorse sono il punto focale per una crescita tempestiva e costante di un’azienda; se a questo si unisce un prodotto efficace ed efficiente come Dynamics 365, una consulenza strategica come quella di MHT, il successo è a portata di mano.