Perché passare a Microsoft Dynamics 365?

L’utilizzo di piattaforme di interazione tra clienti e venditori è una modalità sempre più diffusa tra coloro che vogliono sfruttare il potenziale della digital transformation. Tuttavia, coinvolgere i clienti su più strade online non è una garanzia di successo perché rende più difficile catturare l’attenzione di tali individui del tutto, rischiando la dispersione di potenziali lead o contatti interessanti.

Investire in Microsoft Dynamics 365 rende l’interazione con i clienti efficace perché utilizza approcci incentrati sul cliente stesso. Ecco alcuni dei motivi per cui l’aggiornamento a Dynamics 365 nelle operazioni aziendali, potrebbe accelerare il business.

L’integrazione di CRM e ERP all-in-one

Dynamics 365 garantisce che le informazioni relative a tutti i clienti siano disponibili su un’unica piattaforma grazie all’ERP, che migliora il tempo di risposta in caso di problemi. Di conseguenza, i fornitori ridurranno i ritardi non necessari attraverso l’intelligenza che il software ERP ricorre, il che si traduce in una maggiore soddisfazione del cliente. D’altro canto, grazie al CRM è possibile gestire tutte le informazioni del cliente, il customer service, e tutte le operazioni relative a customer experience e customer satisfaction.

Smart e-mailing

Oggi, Outlook utilizza l’AI per fornire raccomandazioni per i dettagli nella tua mailing list o CRM come utente. Di conseguenza, i sales team che fanno uso dell’AI di Outlook possono usufruire del vantaggio di ricevere istruzioni per intervenire quando necessario. Ad esempio, se un cliente desidera essere contattato in un secondo momento con estrema facilità si potrà creare un promemoria da Outlook, che poi rimarrà nello storico del cliente, così da poter sempre avere un archivio aggiornato.

Analytics avanzato, IoT e Power BI

Ottenere una comprensione di ciò di cui i clienti hanno bisogno può diventare una sfida senza gli strumenti giusti per darti una visione del genere. Le funzionalità cloud di Microsoft Azure stanno aiutando gli operatori di business a stringere solide relazioni con i loro clienti perché offre soluzioni che rispondono alle esigenze specifiche dei clienti.

Inoltre, la capacità di applicare flussi di lavoro strutturati a processi non strutturati implica che i fornitori siano in grado di prendere decisioni migliori, in linea con i requisiti di specifici clienti.

Grazie all’integrazione con la tecnologia IoT, il modulo Dynamics 365 for Finance and Operations diventa il tool fondamentale per il Manufacturing, e la gestione di tutti i processi che implica questo tipo di Industry.

La business intelligence è integrata anch’essa, grazie a PowerBI utilizza tool di Analytics avanzato per permettere non solo un reporting service di qualità, ma la produzione di dati strategici da condividere con gli altri settori dell’azienda.

Per saperne di più su Microsoft Dynamics 365 contattaci e seguici sui nostri social