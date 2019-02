PowerBI leader del Gartner Magic Quadrant

Per il 12° anno consecutivo Microsoft si conferma leader nel settore della business intelligence. Microsoft offre preparazione dei dati, discovery dei dati basata su visual, dashboard interattivi e analisi potenziata tramite un singolo prodotto, Power BI. È disponibile come opzione SaaS in esecuzione nel cloud di Azure o come opzione locale in Power BI Report Server. Power BI Desktop può essere utilizzato come strumento di analisi personale gratuito e autonomo. È molto utile quando gli utenti creano complessi mashup di dati che coinvolgono fonti di dati locali.

Sebbene Power BI sia stato utilizzato principalmente come strumento di analisi e BI self-service, i clienti di riferimento di Microsoft ora lo utilizzano principalmente per l’analisi decentralizzata (61%) e il provisioning BI agile e centralizzato (54%).

Microsoft è un leader. Ha una roadmap di prodotto completa e visionaria finalizzata alla globalizzazione e alla distribuzione di Power BI per tutti i casi di utilizzo di analisi. Allo stesso tempo, continua a dimostrare un forte assorbimento e l’adozione globale di Power BI, con elevati livelli di soddisfazione del cliente.

Punti di forza

Microsoft ha esercitato una pressione al ribasso sui prezzi nel mercato dell’analisi e della BI grazie alla bassa sottoscrizione per server virtuale per utente e alla determinazione dei prezzi basata sulla capacità. Dato che molte organizzazioni dispongono di contratti software aziendali Microsoft, anche quando Power BI non è ancora distribuito, per impostazione predefinita viene visualizzato nella maggior parte delle scorciatoie. Il costo della licenza è stato il secondo motivo più importante per i clienti di riferimento di scegliere Microsoft Power BI: oltre il 15% di loro ha identificato questo come un motivo per selezionare questa piattaforma. I clienti di riferimento hanno inoltre collocato Microsoft tra i primi tre fornitori in questo Magic Quadrant per l’esperienza di vendita, un miglioramento rispetto all’anno precedente.

Facilità d’uso per tipi complessi di analisi: i clienti di riferimento continuano a riconoscere Microsoft per la sua facilità d’uso, che gli ha conferito valutazioni di terzo livello in tutti gli aspetti della facilità d’uso. La “prima esperienza di cinque minuti” di Microsoft e una solida comunità di utenti contribuisce a questo risultato. Power BI supporta modelli di dati complessi con analisi avanzate integrate. In un miglioramento rispetto all’anno precedente, Microsoft è arrivata nella terza posizione per l’utilizzo del suo prodotto per tipi di analisi complessi.

Visione completa del prodotto: Microsoft sta investendo in un ampio insieme di capacità visionarie e integrandole con Power BI. Gli investimenti includono miglioramenti all’analisi avanzata e nuove funzionalità AutoML disponibili in Azure Machine Learning. Servizi cognitivi chiari, come il testo, il sentiment e l’analisi delle immagini e l’AI, saranno disponibili anche tramite Power BI per l’utilizzo da parte di persone con competenze minime di scienza dei dati, tra molti altri. Gli elementi importanti della roadmap includono il supporto completo per i report esistenti di Reporting Services, un modello di dati aperto e comune e la preparazione dei dati aperta con i flussi di dati.

