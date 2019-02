Le 5 top features della release di aprile 2019 di Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement

Microsoft ha rilasciato questa settimana le note della versione di aprile 2019. Alcune novità importanti si trovano nel modulo di Customer Engagement della soluzione: ecco 5 funzionalità più interessanti della versione di aprile 2019.

Live chat channel

Microsoft ha annunciato che il canale di Live Chat arriverà su Microsoft Dynamics 365 for Customer Service. Questo significa un aumento della qualità del livello della customer experience. L’esperienza con la live chat è comoda, veloce e smart: evita tempi di attesa inutili e le risposte rimangono sempre consultabili. Molto importante per il rispetto sia del GDPR, sia a livello di cybersecurity, le funzionalità di sicurezza di Live Chat che consentiranno di mascherare automaticamente le informazioni sensibili della conversazione.

Spam scoring

Dopo tutto il brusio sul punteggio principale, ecco che arriva il punteggio spam. Questo strumento basato sull’AI (Intelligenza Artificiale) prevede in base al contenuto della e-mail che andrà inviata come campagna e dello storico, la probabilità che la e-mail venga contrassegnata come spam dai destinatari. La novità starà nel poter agire per migliorare la deliverability prima di inviare la campagna via e-mail. Questa funzionalità sarà disponibile per gli utenti di Microsoft Dynamics 365 per Marketing.

Pianificazione del Field Service tramite portale

Questa è una funzionalità molto attesa e una richiesta di lunga data di Dynamics 365 per gli specialisti di Field Service. Questa funzione consentirà ai clienti di prenotare un appuntamento tramite un portale Web direttamente collegato all’istanza di Microsoft Dynamics 365 per Field Service. Prende in considerazione le disponibilità del tecnico, l’ottimizzazione del percorso e quando è necessario un determinato appuntamento (ad esempio, se un’attrezzatura richiede una manutenzione ogni 3 mesi). Questo automatizza e velocizza i processi

Previsioni Sales

La capacità predittiva di Dynamics 365 sulle vendite è una funzione fondamentale per ogni business, perché sia sempre ben allineato e proiettato strategicamente nella giusta direzione. L’integrazione con le funzioni di business intelligence permette di fare previsioni di forecast, statistiche e report utili sia strategicamente sia operativamente. Le previsioni includeranno anche le capacità di AI e un roll-up per prodotto, cliente e divisione (tra gli altri).

Grafici organizzativi in LinkedIn

Questa funzione consentirà ai venditori (senza l’obbligo di LinkedIn Sales Navigator) di visualizzare le informazioni di base su LinkedIn di un contatto, che sta lavorando con loro presso la società e ricevere un avviso automatico quando qualcuno ha lasciato la propria posizione.

Non solo l’avviso garantirà il mantenimento delle relazioni con le persone giuste, ma ridurrà anche la frequenza di rimbalzo. Se una persona lascia l’azienda, il suo indirizzo e-mail non è più valido e saprai di rimuovere l’e-mail di quella persona dai tuoi elenchi di marketing. Il punteggio spam sarà molto meglio in termini di risultati.

Noi di MHT non vediamo l’ora che arrivi questa nuova release per poter essere sempre più di supporto ai nostri clienti e realizzare progetti di successo con clienti soddisfatti.