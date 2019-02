Ring the bell – Gennaio ‘19

I Go live di questo mese:

IL GRUPPO EF SOLARE ITALIA, joint venture paritetica tra F2i (Fondi Italiani per le Infrastrutture) ed Enel Green Power (Società del Gruppo Enel per le energie rinnovabili), nato per sviluppare e consolidare il mercato del fotovoltaico in Italia, ne è oggi il massimo operatore.

Come soggetto aggregatore, operante su scala nazionale con oltre 300 impianti ed una capacità installata di quasi 800 MW, rappresenta non solo il massimo riferimento del settore per il mercato Italiano ma anche una delle più importanti aziende a livello Europeo.

In questa articolata struttura societaria con sede a Roma, il progetto di implementazione Dynamics 365 F&O comprendente le aree Amministrazione e Controllo, Ciclo Attivo e Passivo ha concluso positivamente la fase di “live” a gennaio 2019 in pieno rispetto del piano e con una durata di circa 5 mesi.

Nel corso del progetto il perimetro è stato allargato prima ai servizi di fatturazione elettronica tramite gli Add-In offerti da MHT e successivamente aumentando il numero delle legal entities servite dal sistema, dalle iniziali 30 alle attuali 72 società, con previsione di ulteriori ingressi a breve.

Ulteriori integrazioni al sistema di controllo del Budget, legate all’utilizzo di Tagetik, sono in corso di implementazione. Ugualmente importante è la completa integrazione con il sistema di gestione documentale Digidoc che fungerà da veicolo per la fatturazione elettronica e da repository per i documenti delle fatture attive e passive.

Valextra

Valextra specializzata nella produzione di prodotti in pelle disegnati per il comfort di clienti sofisticati e cosmopoliti. Durante la sua lunga storia, diventa una maison di fama internazionale ed il suo nome sinonimo di uno stile che sfida le tendenze, di un design sempre innovativo e attento alla funzione d’uso, di tecnica artigianale di altissima qualità. Il progetto in questione in live dal mese di Gennaio ha coinvolto oltre ad al team Valextra anche Porini (verticale PLM e A&T), SNATT (Logistica), Venistar (integrazione negozi) e Magento (ecommerce), il tutto seguito e coordinato da MHT con la responsabilità diretta non solo dell’integrazione con questi sistemi legacy ma anche della componente ERP basata su Dynamics AX 2012 R3. Il progetto attuale va ad aggiungere al modulo Finance (operativo da oltre un anno), la gestione della produzione, della logistica, gli acquisti, le vendite ed in fine l’interfacciamento con oltre 16 negozi di 6 diversi paesi: Cina(3), Francia(2), Hong Kong(2), Italia(7), U.K.(1), U.S.(1). Il progetto è stato complesso soprattutto sotto il punto di vista di integrazione tra i vari sistemi, ma ci ha permesso di riscuotere un certo grado di soddisfazione da parte del cliente, che è sicuramente per noi motivo di fortissimo orgoglio.

Fondazione Cariplo

Progetto di migrazione della piattaforma di Fondazione Cariplo (iGrant) vs.due Portali Web dedicati (Portale Enti e Portale Referee) con integrazioni con i sistemi CRM Microsoft Dynamics 365, AX e BI.Seguiranno nelle prossime settimane altri rilasci, per completare la Fase 2.

