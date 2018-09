Ring the bell – Settembre ‘18

Nuovi clienti:

Piscine Castiglione

Piscine Castiglione è un marchio del gruppo A&T Europe s.p.a, leader nel settore della costruzione, impianto e gestione di piscine. In partnership con Orienta+Trium, la cui parte del progetto è dedicata all’ introduzione di un nuovo PLM, MHT si occuperà dell’implementazione di SharePoint online, tool per la gestione del flusso di documentazione e contenuti interni, conoscenze e applicazioni per sfruttare le potenzialità del lavoro in team, e condivisione di informazioni nell’intera organizzazione. Il progetto è consistente e di respiro internazionale, un nuovo obiettivo sfidante per l’expertise di MHT.

EF Solare

L’azienda è il primo operatore di fotovoltaico in Italia, joint venture paritetica tra Enel Green Power e F2i, si colloca come leader nel settore energetico. MHT si impegna nell’implementazione di Dynamics 365 for Finance and Operations: le aree interessate sono amministrazione e controllo, ciclo passivo e gestione delle note spese. La situazione da gestire si presentava interessante e con obiettivi sfidanti, così MHT, per supportare l’importante sviluppo del gruppo nei prossimi mesi ha scelto una soluzione innovativa e custom sulle esigenze specifiche del cliente, creando un progetto tailor made di alto livello.

Dedar

Dedar è un’azienda tessile situata nei pressi di Como, che sperimenta e innova con l’obiettivo di raggiungere un’eccellenza produttiva, grazie alla ricerca tecnologica sulle fibre, così da offrire molteplici soluzioni per tende, imbottiti e carte da parati. MHT si occuperà dell’implementazione di Dynamics 365 for Finance and Operations, in collaborazione con Porini e la nostra capogruppo Engineering, in un progetto che richiede forte commitment e team working, in cui l’expertise di MHT e l’approccio consulenziale possono fare una grande differenza.

I go live:

Coveme

Coveme è un’azienda che converte il film di poliestere e lo rende adatto a diversi utilizzi industriali: moduli fotovoltaici, antenne RFID, biosensori medicali, isolamento elettrico, automotive, stampa serigrafica, packaging alimentare e altre.

I due live che hanno visto la luce questo mese sono

– UPCO IT su Dynamics 365 for Finance and Operations con copertura su Finance, Trade&Logistics e Produzione e Intercompany

– UPCO DE su Dynamics 365 for Finance and Operations per Vendite, Acquisti e Intercompany

Mar-Ter

Le società Neri e TSL si sono fuse nella nuova società di logistica Mar-Ter Spedizioni S.p.a. che si occupa di effettuare tutti i servizi portuali, gestione merci, import, export, trasporti su gomma e rotaie in Italia, Austria, Slovenia, Croazia, Ungheria, Repubblica Ceca. Per la gestione dell’organizzazione è stato scelto AX 2012, così da poter unificare i sistemi delle aziende, e rendere ancora più efficaci ed efficienti i processi aziendali: complimenti a tutti!

COMPLIMENTI A TUTTO L’MHTEAM PER L’IMPEGNO E I SUCCESSI!

